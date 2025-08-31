timelesz佐藤勝利、初のソロ写真集決定 リスボン・台中など1年以上かけて撮影【A Bird on Tiptoe】
【モデルプレス＝2025/08/31】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が、自身初となるソロ写真集『A Bird on Tiptoe』（読み：ア バード オン ティップトウ／発行：MCO）を10月30日に発売決定。あわせて先行カットが解禁された。
【写真】佐藤勝利、雪の中佇む1st写真集先行カット
2026年には30歳となる佐藤。駆け抜けた10代、そして20代は締めを目前に控え、自身が属するtimeleszも新体制で動き始めたまさに今、より自分らしい歩幅を見つける時期を迎えている。本書では、1年以上の期間をかけてリスボン・台中・日本各地などを暮らすようにめぐりながら、次なるステージに上がるまでの、そんな助走期間にある“ささやかだけど、大切な瞬間”を、写真家・石田真澄氏が切り撮った。佐藤の「人間味」のありかが伝わる、日記のような1冊に仕上がっている。（modelpress編集部）
【発売日】2025年10月30日
【仕様】
・ファンクラブ会員限定版：B5変型（H233×W174ｍｍ）上製本 本文320ページ
・通常版：B5変型（H233×W174mm）並製本 本文320ページ
※ファンクラブ会員限定版・通常版共に、本文の内容は共通
