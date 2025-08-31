◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。4回に死球を与え、球場が騒然となった。

4回、先頭の岡林の打球にグラブを伸ばすもはじいてしまい、この日初めての安打を許した。1死二塁からカットボールが左打者・上林の右足に当たり、球場は騒然となった。

それでも1死一、二塁から集中力を切らさず、ボスラーを中飛に打ち取ると、最後は板山を空振り三振に斬った。無失点で切り抜け、マウンド上で雄叫びを上げた。

初回にNPB通算1000投球回に到達。3回に3者連続三振など、3回まで6奪三振で完全投球を披露していた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点、5奪三振と好投。最速は156キロをマークした。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に救援陣が同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。