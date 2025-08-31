「命のビザ」で知られる外交官杉原千畝の孫の杉原まどかさん（右から２人目）に感謝状を渡すイスラエルのオハナ国会議長（同３人目）＝３１日、鎌倉霊園

第二次世界大戦中にナチスによるホロコーストから逃げる多くのユダヤ人のために「命のビザ」を発給した日本の外交官杉原千畝（ちうね）（１９００─８６年）が眠る鎌倉霊園（鎌倉市十二所）の墓に３１日、イスラエルのアミール・オハナ議長ら国会議員３人が訪れて献花した。

駐リトアニア日本領事館の外交官だった杉原は迫害を受けるユダヤ人の窮状に同情し、日本政府の指示に逆らって日本通過のビザの発給を続けて数千人のユダヤ人の命を救った。晩年は鎌倉で過ごした。

杉原の墓前に献花したオハナ議長は「自分の命をリスクにさらしてまで人の命を救える人は少ない。千畝先生は英雄。イスラエルを代表して感謝する」と話した。一方で同国軍のパレスチナ自治区ガザへ侵攻による住民殺害には触れず「人質になっているイスラエル国民が即時に家族の元へ帰ることができるよう祈りをささげたい」と話した。

杉原さんの孫の杉原まどかさんも参列し、オハナ議長が感謝状を手渡した。まどかさんは「祖父のようにたった１人でも立ち上がれば世界は変えられる。それぞれの国の事情もあると思うが（ガザでの戦闘が）一日でも早く収束してほしい」と訴えた。