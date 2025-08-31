2025年8月を頑張った「さそり座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、23日には太陽が「仲間や未来」のエリアに。同じ日にはここで新月も起こり、ものづくりや新しいプロジェクトなど、周囲の人たちと熱意をもって、1つの目標に取り組んでいく時期に入ったのでは。26日には金星も移動し、周囲の下支えもあって、情熱もありつつ少し余裕をもって、進んでいる様子。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）愛を司る金星と広がりをもたらす木星が「ステップアップ」のエリアに滞在したので、8月のさそり座さんは、旅をしたり、縁のある場所に滞在したり、郷愁を感じるようなところと縁があったかもしれません。8月7日頃からは判断を保留する傾向もあったかもしれませんが、9日の満月前後には心が決まる出来事が。11日の水星「順行」によって、仕事や社会生活での混乱も落ち着いてきたはずです。
9月のアドバイス9月1日の現実化の天体、土星の移動。8日の満月＆月食を経て、恋愛やクリエイティブな活動へと思いが向かいそう。一方、2日頃から話し合っていた新規プロジェクトは、行動を司る火星もさそり座に入る9月22日の新月＆日食をきっかけに、具体的にスタートの気配。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)