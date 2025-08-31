2025年8月を頑張った「てんびん座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
そんな中、23日に太陽が1つ前のエリアへ。同じ日に新月も起こり、仕事モードのスイッチが入ったのではないでしょうか。ただ26日には金星が「仲間や未来」のエリアへ入るので、遊びたい気分も戻ってきているかも。夏にやり残したことがあれば、もっと楽しみたいもの。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）愛を司る守護星の金星と広がりをもたらす木星が「キャリアやライフワーク」のエリアに滞在した8月。周囲の人のサポートに恵まれる中、8月7日に行動や戦いを司る火星がてんびん座に入りました。他者が思い通りにならないとイラッとすることもありそうな反面、パワー全開で目の前の現実に取り組んでいるのでは。9日の満月頃にはやりたいことが明確化し、11日の思考を司る水星「順行」ではコミュニケーションも改善したはず。
9月のアドバイス9月1日に現実化の天体、土星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに。淡々とした日常が戻る中、8日の満月＆月食以降は仕事が多忙でパンクすることも。18日に水星がてんびん座に入ってからは迷いも出そうですが、22日の新月＆日食ではリセットの決断も必要に。
