2025年8月を頑張った「おとめ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
太陽がおとめ座に入ったのが23日のこと。同じ日にはおとめ座で新月も起こったので、心の整理もつき始め、前向きになれたことと思います。そんな中、26日には金星が1つ前のエリアへ。この頃からは、一人遊びが楽しくなりそう。自分が本当はどんなふうに感じているのか、心をのぞき込むと発見が。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）愛を司る金星、広がりをもたらす木星が「仲間や未来」のエリアに滞在した8月。情のある、優しい人たちに囲まれ、安心感を抱いていられたのでは。ただ、8月7日に行動を司る火星がおとめ座を去ってからは、求められるままに仕事をするイメージでした。9日の満月頃、手離れするものがある一方、11日に思考を司る守護星の水星が「順行」したので、7月18日頃からの混乱は落ち着いてきたことでしょう。
9月のアドバイス9月2〜18日は、水星がおとめ座に。分析力が冴（さ）える一方で、1日には現実化の天体、土星が「人間関係」の部屋に。8日の満月＆月食では2023年3月以来の課題が再浮上。でも、19日には金星がおとめ座に。22日のおとめ座の新月＆日食には気持ちもラクになりそう。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)