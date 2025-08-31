韓国ジェネシスG70生産終了へ、世界でもレクサスに押され＝韓国ネットでもデザインが不評

2025年8月29日、韓国・朝鮮ビズによると、現代自動車グループの高級ブランド「ジェネシス」の中型セダン「G70」が生産中止になると伝えられた。

「G70」は17年に発売された第1世代モデル。現代自によると、年初から7月までの「G70」の累積販売数は前年同期比24．8％減の1069台にとどまった。20年1月発売の大型SUV「GV80」は今年の累積販売数が1万8654台で、前年比30％減少したが、「G70」の18倍水準となっている。準大型セダン「G80」も前年比9．1％減ながら2万4987台を販売した。

中型セダンは一般的に完成車メーカーのボリュームモデル（大量販売車種）とされるが、ジェネシスブランドでは振るわず、現代自関係者は「発売から8年、国内外で立地を固めることができず、第2世代モデルの開発と投資が行われなかった」と話す。今後2〜3年以内に生産中止になる見通しだという。

「G70」は21年に英国に進出したが3年で撤退した。米国では販売を継続しているが、今年4月からは25％の関税が課されるため価格競争力を失っている。記事は「海外市場ではレクサス『IS』などに押され存在感を示せなかった」と指摘している。国内市場では中型セダンの需要は制限的だという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「ベンツやトヨタのようにかっこいいデザインの車を考えなよ」「デザインがダサすぎるから売れないんだ」「値段が高くて小さい車」「中が狭くて乗り心地が悪い。値段は高いし、デザインもイマイチ。全体的に実用性に欠ける。だから売れないのは当たり前」「値段を下げればいいんじゃないのか？」「労組に金を与えるために高くなった車を誰が買いたいと思うのか。ロボットに製造を任せて値下げすべき」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）