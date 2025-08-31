中村アン＆小澤征悦、日10ドラマで「衝撃事件」予告…「見覚えのない番号から着信」 『朝山家』今夜第7話
俳優・中村アンと小澤征悦がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ『こんばんは、朝山家です。』（毎週日曜 後10：15）の第7話が、きょう 24日に放送される。
【動画】「朝山家を揺るがす衝撃事件が！」…予告編
今作は、映画『百円の恋』、連続テレビ小説『ブギウギ』などの足立紳氏が脚本・監督を務め、自身の家族をモデルに描くホームドラマ。“キレる妻”の朝山朝子（中村）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤）が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく。
朝山夫妻のやりとりや、反抗期真っ盛りな高校1年の長女・蝶子（渡邉心結）、自閉スペクトラム症と診断され不登校気味の小学6年の長男・晴太（嶋田鉄太）など、リアルな家族描写が話題。さまざまなトラブルがありつつ、朝山家をモデルにした映画「夜山家の人々」の撮影が進む。
物語は、いよいよ終盤を迎える。第7話予告動画では「朝山家を揺るがす衝撃事件が！」と描かれている。
■第7話「短い挨拶と知らない番号」あらすじ
賢太がいかに残念な夫で、朝子がいかにしてキレてしまうのか、リアルな朝山夫妻の認知が現場に浸透するにつれ、映画の撮影は軌道に乗り始める。吉浦亮（丸山智己）が演じる余計なことばかり言う劇中の夫は、まるで普段の賢太そのもの。そこまで酷くないと反論する賢太ですら、内心では自身の姿と重なり複雑な心境になる。
そんな中、中野（松尾諭）との連絡が途絶える。携帯電話は不通。中野に貸す約束でポストに入れておいた金も取りに来ていない。前夜、借金癖のある中野から立て続けに金を無心され、イラだち紛れに役者を辞めて実家に帰れとトゲある言葉を吐いていた賢太は、中野の状況が気になるものの、自身の生活も待ったなしの中、なんとなく後回しに…。
晴太の転校は、具体的な下調べの段階に入る。晴太は、転校さえできればこの世は天国とばかりに前のめりだが、それに伴う各種手続きで朝子の苦労は増すばかり。通級指導を受けていた晴太には転校によるデメリットもあり、晴太本人の過度の期待も心配材料だ。
そうして迎えたお試し登校の朝、賢太の携帯電話に見覚えのない番号から着信があり…。
