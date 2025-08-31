新潟市中央区の信濃川右岸に設けられた広場「万代テラス」にサウナやテナント施設、ドックランと飲食店が入った施設などが設けられます。広場は県有地ですが、民間業者へ長期にわたって貸し付けを行い、にぎわいの広場として整備されることになりました。2026年春にプレオープン予定です。

万代テラスとは

万代テラスは新潟市中央区にあり、萬代橋と朱鷺メッセを結ぶ万代島緑地の一部です。





民間に長期貸付

信濃川の一部を埋め立てて2015年にオープンした広場で、新潟県が所有しています。

今回、県は「みなと緑地PPP」という、3年前の法改正で新設された制度を活用します。



港湾緑地を民間業者に長期にわたって貸し付け可能にするもので、民間業者が施設を整備し、その収益を緑地の維持管理費などに還元することが条件です。



民間資金の活用で緑地の整備・管理への財政負担が軽減され、民間業者にとっては飲食店などの施設を長期にわたり安定的に設置できるメリットがあります。



県は公募の上、万代テラスで飲食店などを展開していた福島県に本店のある株式会社ピーエイを事業者として選定、2025年8月から2055年3月末までの30年間、万代テラスの約7割の部分（5,381平方メートル）を貸し付けて事業を行う計画を認定しました。



ピーエイが施設を整備し、ピーエイが100%出資する子会社で新潟市中央区のピーエイインカネイト新潟が運営を行います。



どんな施設ができるのか

事業計画では、2026年4月にプレオープンする予定です。



サウナやバーベキュー施設のほか、周遊船・遊漁船が乗り降りできる場所「周遊・遊漁船ポート」や、ドッグランと飲食店が入った施設「ワンワンパーク」（仮称）などが整備されます。



2028年グランドオープン予定

この後、2028年1月にグランドオ―プンする予定です。



2階建てとなる「萬代橋賑わい商店街」（仮称）が整備され、この商店街を含む広場全体で約20店のテナントが入ります。



また、イベントの開催や、子どもたちのための水場や砂場の設置、休憩スペースの整備、緑地の維持管理などを行う計画となっています。



「億単位の投資が可能」

県によりますと、年間約100万円と見込まれる維持管理費が事業者負担となり、年間約200万円の貸付料が入るということです。



事業者のピーエイグループは2022年から今年まで“使用許可”という形で、万代テラスでコンテナ型の飲食店などを運営してきました。これまでは仮設の建築物しか設置できなかったということですが、今後は億単位の投資が可能になるとしています。



ピーエイインカネイト新潟の莨谷大・取締役は「重要文化財である萬代橋のたもとにあり、目の前に信濃川が流れる景色が素晴らしい場所。新潟の人が自慢できる場所にしていきたい」と話しています。

