J３の４位クラブが指揮官と契約解除。なぜ？ CEOが説明「クラブとして優勝を目指す中で…」
J３のFC大阪は８月31日、大嶽直人監督との契約を双方合意のもと、解除すると発表した。今後は藪田光教ヘッドコーチが暫定的に指揮を執るという。
大嶽監督は昨季にFC大阪の指揮官に就任。６位フィニッシュでクラブ史上初のJ２昇格プレーオフ（PO）に導く手腕を発揮した。同POは準決勝で敗れ、果たせなかったJ２行きを期して、今季を迎えた。
チームは一時首位に立つなど、好調を維持していたが、７月に入ってトーンダウン。８月の３試合は１分け２敗と白星から遠ざかった。
25節終了時点で順位は４位。上位争いに絡むなか、今回の契約解除について、クラブの公式サイトを通じてCEOの近藤祐輔氏は次のように説明する。
「クラブとして『優勝』を目指す中で、後半戦の戦いぶりやチームの現状を総合的に見た結果、新たな体制で挑戦していく必要があると判断し、このたびの決断に至りました」
志半ばで退任する56歳の指揮官もコメントを掲載。「リーグ戦再開後、勝利できず大きな責任を感じております」とし、クラブに関わるすべての人へ謝意を示し、「FC大阪の更なる飛躍、そしてJ３優勝、J２昇格を心から願っております。本当にありがとうございました」と伝えた。
