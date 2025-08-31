2025年8月を頑張った「かに座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
さらに、23日には太陽が「環境や伝達」のエリアへ。同じ日にはここで新月も起こりました。新しく何か習い始めたくなったかも。また、どんなことでも、自分の取り組み方次第で価値が生まれるといった意識も生まれたのでは。ただ26日には金星が「経済や豊かさ」の部屋へ。ショッピング熱が再燃し、高価なものが欲しくなるかも。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）7月31日に愛を司る金星がかに座に。広がりをもたらす木星も、かに座に滞在する中、8月は、「安心や安全」がもたらされる星まわりでした。住まいやインテリアに関心が向かい、家具などを購入した人も多かったかもしれません。8月7日頃からは、家族の問題が出やすかったかもしれませんが、9日の満月、11日の水星「順行」を経て、経済的な問題も落ち着いてきたはずです。
9月のアドバイス9月1日に現実化を司る土星が「ステップアップ」のエリアへ。2023年3月以来の課題にいよいよ向き合う必要が。9月8日の満月＆月食ではそのことがはっきり分かりそう。一方で、2日頃から考えていた学びや習い事は、22日の新月＆日食頃からトライしていくとよさそうです。
