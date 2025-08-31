、G3「第1回中京2歳S」は6番人気キャンディード（牡＝松下）が、圧倒的1番人気スターアニスのマッチレースを2歳JRAレコードで制して初代王者に輝いた。

単勝1.7倍の断然人気スターアニス（牝＝高野、父ドレフォン）は中団の外から鋭く脚を伸ばしたが惜しくも首差2着。

鞍上の松山弘平（35）は「スタートが良く、上手にレースをしてくれた。最後は後ろを離しているけど勝ち馬の切れが凄くて、強かったです」と振り返る。

それでも初の千四に対応できたことは大きな収穫。高野師は「ジョッキーも距離は持つと言っていたし、内容としては十分だったと思います」と胸を張った。

3着マイケルバローズ（岩田望）1、2着馬が強かったし、何とか3着にきてくれた。今後、経験を積んでいけば。

4着タマモイカロス（田口）スタートをしっかり出て、スムーズに運べました。最後も脚を使っています。

5着パープルガーネット（吉村）千四は気持ち忙しく、千六の方が競馬はしやすいと思います。

6着シュテフィ（岩田康）芝でもやれた。落ち着いていたし、最後も脚を使っている。

7着コラルリーフ（西塚）状態は凄く良かったと思うけど、最後は伸びを欠いた。

8着アイルトン（団野）気性の幼さが前面に出てしまったが、背中のいい馬で後々は走ってくると思う。

9着フレンドモナコ（秋山）4角までいい感じだったけど、直線で前がごちゃついて脚も上がってしまった。

10着ナムラドロン（菱田）まだ心身ともに幼く、成長の余地を感じさせる内容でした。

11着エンヴィーミー（松若）口向きに難しいところがあり終始、外へ張り気味に。うまく競馬ができなかった。

12着ジュジュドール（高杉）いいポジションで運べたが、早めに手応えがなくなった。

13着セイウンアインス（今村）他の馬に寄られる事象があり、ちょっと怖がりなのでそこでハミが外れてしまいました。次に引きずらなければいいのですが…。