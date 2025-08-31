2025年8月を頑張った「ふたご座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
9日の満月で新たに定まったゴールに向かい、スピーディーに動く中で、11日には守護星の思考を司る水星が「順行」しました。この頃から、すべてが落ち着き、バランスが取れてきたはずです。23日の新月頃からは、さらに家庭や職場でも新たな体制が敷かれたのでは。26日には金星が「環境や伝達」のエリアに。周囲の応援や理解が進む時期。心にも余裕が生まれていませんか。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）変革をもたらす天王星は、ふたご座さんの頭上に滞在中。アイデンティティの在り方が変わる感覚もある中で、8月は、愛を司る金星、広がりをもたらす木星が「経済や豊かさ」のエリアに。臨時収入もあったかも。8月7日頃からは、行動を司る火星も調和の配置に。あなたが音頭を取る場面も増えてきたことでしょう。
9月のアドバイス9月1日に現実化をもたらす土星が「キャリアやライフワーク」のエリアに戻り、責任が増す中、8日の満月＆月食をきっかけに、手掛けている企画には反響も。6日からは天王星も「逆行」。新たなチャレンジも始まる一方、2日頃からの流れは、22日の新月＆日食以降に表面化しそうです。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)