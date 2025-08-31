オーストラリアカップ準決勝が31日に行われ、元日本代表MF水沼宏太（35）が所属する同1部ニューカッスル・ジェッツがビクトリア州リーグのエイボンデールFCを4―2で下し、決勝に進出した。水沼は先発し、1―0の前半16分に貴重な追加点をマーク。交代する後半28分まで攻守に積極的なプレーでチームの勝利に大きく貢献した。

水沼は今年1月に横浜Mから完全移籍で加入。初の海外移籍にもかかわらず、抜群の対応力で下位に沈んでいたチームを押し上げ、契約を延長して25〜26年シーズンも引き続きニューカッスル・ジェッツでプレーを続けている。

10月4日の決勝では、準決勝でオークランドFCを破ったハイデルバーグ・ユナイテッドと対戦する。オーストラリアカップは国内のトップディヴィジョンリーグであるAリーグ所属のクラブに加えて、ナショナル・プレミアリーグや州リーグを含むオーストラリアの下部ディヴィジョンに所属するクラブも参加。優勝チームは26〜27年シーズンのACL2の出場権を獲得する。

◇水沼 宏太（みずぬま・こうた）1990年（平2）2月22日生まれ、横浜市出身の35歳。横浜Mユースから08年トップ昇格。10年J2栃木に移籍し、鳥栖、FC東京、C大阪を経て20年から横浜Mに復帰。今年1月にニューカッスル・ジェッツに電撃移籍。J1通算395試合48得点。日本代表通算2試合0得点。1メートル77、72キロ。A型。利き足は右。