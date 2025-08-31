ME:I初のアリーナツアー追加公演決定！有明アリーナで開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ME:I（読み:ミーアイ）が、8月31日に最終公演を迎えたアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENALIVE TOUR “THIS IS ME:I”』の追加公演を開催することが決定した。

■チケットの最速先行受付は9月3日12時より開始

本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公演を完走。8月31日公演の最後に追加公演の開催がサプライズで発表され、会場からは喜びの歓声があがった。

公演タイトルは『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』。12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催される。

チケットの最速先行受付は、9月3日12時より開始。詳細は特設サイトまで。

■ライブ情報

『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』

12/13（土）東京・有明アリーナ

12/14（日）東京・有明アリーナ



■関連リンク

特設サイト

https://me-i.jp/feature/this_is_mei_2025_encore

ME:I OFFICIAL SITE

https://cf.me-i.jp/

■【画像】ME:Iアリーナツアー追加公演ポスター