ME:I初のアリーナツアー追加公演決定！有明アリーナで開催
ME:I（読み:ミーアイ）が、8月31日に最終公演を迎えたアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENALIVE TOUR “THIS IS ME:I”』の追加公演を開催することが決定した。
■チケットの最速先行受付は9月3日12時より開始
本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公演を完走。8月31日公演の最後に追加公演の開催がサプライズで発表され、会場からは喜びの歓声があがった。
公演タイトルは『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』。12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催される。
チケットの最速先行受付は、9月3日12時より開始。詳細は特設サイトまで。
■ライブ情報
『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』
12/13（土）東京・有明アリーナ
12/14（日）東京・有明アリーナ
■関連リンク
特設サイト
https://me-i.jp/feature/this_is_mei_2025_encore
ME:I OFFICIAL SITE
https://cf.me-i.jp/