『めざましテレビ』で放送中！ 話題のパペットスンスンの魅力に迫る

いま、多くの人の心を惹きつけてやまないパペットスンスン。あらためて、スンスンたちの魅力や、アーティストデビューなど幅広い活躍ぶりをピックアップ。知れば知るほど好きになるはず！

日常生活を発信するキュートなスンスンに日本中が大注目！

パペットの国「トゥーホック」に住んでいるスンスンが、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンとの日々の出来事をムービーやイラスト、マンガにして、YouTubeやX、TikTokなどさまざまなSNSで発信。総フォロワー数は200万人超えと大人気で、MVや雑誌、CMにも登場、かわいいグッズは完売続出！ また、テレビ番組への出演やアーティストとしての活動がスタートするなど、さらに幅広いフィールドでの活躍ぶりに注目が集まっている。今後もスンスンたちから目が離せない！

1、スンスンたちの日々が繰り広げられる舞台は「トゥーホック」

スンスンやノンノンたちが暮らすトゥーホックは、不思議なことがたくさんある、パペットの国。

きれいなお花やかわいい生き物も。自然豊かな場所、トゥーホック。

トゥーホックは、春はポカポカして、夏はセミがみんみん鳴いて、秋は焼き芋を食べたくなって、冬は雪が降る、そんな春夏秋冬、魅力にあふれた場所。緑が美しい高原に大きな海、遠くまで広がるひまわり畑、青くて高い空など、YouTubeのムービーには、さまざまなトゥーホックの風景が映っている。

2、スンスンがアーティスト活動を開始！

歌うことが大好きで、自身でも作詞作曲をしていたスンスンが、ついに、アーティストとしてデビュー！ オリジナリティあふれるスンスンらしい楽曲をチェック。

「とてと」でアーティストデビュー！ 壮大なMVにも注目。

朝にぴったりのさわやかなメロディと愛らしい歌声が印象に残るデビュー曲「とてと」。作詞はスンスンが担当。MVには、スンスンが夢の中でストリートカルチャーに迷い込む姿が描かれている。ノンノンやゾンゾンも登場！

自作曲も多数！ スンスンならではの視点が光る楽曲たち

実はさまざまな楽曲を作詞作曲しているスンスン。いつか行きたいと憧れを歌う「おそばやさん」、〈ドラゴンじゃないけどドラゴンフルーツ〉といった歌詞が心に残る「フルーツ」など、クセになる楽曲をYouTubeで楽しめます。

3、一緒に踊りたくなる、スンスン＆ノンノンのダンス

歌うことだけじゃなく、踊ることも大好きなスンスン。ムービーではキュートでキレのいい、マネしたくなるダンスを披露。ノンノンとの息の合った姿も必見！

いろいろなダンスにトライ！ SNSでバズったことも。

「BUBBLE DANCE」はTikTokで1100万回以上再生、多くの著名人も踊ったことで話題に。他にもご機嫌な音楽に合わせた動きに癒される「BEACH DANCE」など、さまざまなダンスを披露。デビュー曲「とてと」の振りは覚えやすいのでトライしてみて。

4、シティボーイたちもスンスンに胸キュン？

シティボーイのためのファッション＆カルチャー誌『POPEYE』で漫画を連載しているスンスン。想像を超えてくるユニークな出来事に目が釘付けに。

“思い出”をテーマにした漫画に夢中！

「おかしの思い出」など、一つの思い出にまつわる4つの1コマ漫画を掲載。驚いたり、共感したり、考えさせられたりと、さまざまな感情を味わえる。スンスンやノンノンのほかに、個性豊かなキャラクターがたくさん登場するところも魅力。『POPEYE』 2023年11月 919号（マガジンハウス）より

5、Zooming！ するとそこにはスンスンが…？

いろいろなものにカメラが近づいていき、よく見るとスンスンやノンノンがいる！ というYouTubeの人気コンテンツ。たった数秒なのに癒し効果抜群です。

スンスンたちの姿を見つけると思わずほっこり＆嬉しくなる！

野菜やおやつ、動物、風景、アルファベットなど、いろいろなものから顔を出しているスンスン。近づいていくと手を振っていたり、首を傾げたり、声を出したりと様子もさまざま。ノンノンが一緒にいることも。BGMも気持ちがいい。

6、オリジナルショートムービーが『めざましテレビ』で放送中

『めざましテレビ』の中で放送されている、パペットスンスンのショートムービーが大きな話題に！

かわいいスンスンに朝から癒されます

今年7月から、毎週水曜日に『めざましテレビ』の中で、パペットスンスンのショートムービーの放送がスタート！ 毎回約1分間、全編オリジナルの完全新作で、スンスンとノンノンの秘密基地や、キャベツ畑も初登場するなど、ファンにも嬉しいエッセンスが満載。かわいいスンスンたちの姿が見られる水曜日の朝が楽しく、癒しの時間になること間違いなし。見逃し配信もあるので、リアルタイムで見られない人も安心です。

『めざましテレビ』（フジテレビ系）内にて毎週水曜7時40分頃から放送中。放送後（8時〜）2週間限定で、YouTubeほかで見逃し配信。その他プラットフォームでも最新話を順次配信。詳しくはこちら

ananのInstagram、YouTube、X、TikTokにて、スンスンからのメッセージの動画版を公開中。ぜひチェックしてみてください。