Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰが３１日、東京・味の素スタジアムで開催された「ａ―ｎａｔｉｏｎ」に出演した。２８日に中島裕翔がグループを卒業し、７人体制になって初めてのパフォーマンスとなった。

登場前からファンの「ＪＵＭＰ！」コールが沸き起こる中、モニターに「Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの」の名が表示されると、この日一番の歓声が響き渡った。薮宏太は「最高の夏の思い出を作っていくぞ」とシャウト。会場の熱気を一気に押し上げた。

「ウィークエンダー」「ファンファーレ」など全１１曲を披露。初めてのａ―ｎａｔｉｏｎに薮は「すごい盛り上がり」と目を丸くし、有岡大貴も「皆さんエネルギッシュですね」と笑みを浮かべた。最後まで中島について言及することはなかった。

Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰは２８日に中島裕翔が卒業。異例の発表と同日の“即日卒業”となりファンの間で動揺が広がったが、同日にグループは「前だけを見て、最高の２０周年にファンの皆様を連れていきます」とコメントし、２０２７年に迎える節目へ向かって進んでいる。