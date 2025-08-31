2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで、『星野リゾート トマム』にて、黄金色に染まる約100ヘクタールの大草原で秋の北海道を丸ごと堪能する『ファームアフタヌーンティー』が開催中されます。

画像：星野リゾート

まずは、『ファームアフタヌーンティー』を味わう前に、約100ヘクタールの広大なファームエリアを、コンシェルジュがカートに乗って案内してくれます。

画像：星野リゾート

『ファーム星野』の乳牛や乳製品についての話を聞きながら、白樺の黄葉が揺れ、広大な牧草地で牛がのびのびと過ごす穏やかな風景に出会うことができます。

画像：星野リゾート

エリアを巡った後は、秋の澄んだ空気と北海道の自然を感じながら、ゆったりとアフタヌーンティーを楽しめます。

画像：星野リゾート

『ファームアフタヌーンティー』で味わうことができるのは、冬に備えて脂肪分を蓄えるようになるため、甘みと濃厚な味わいのバランスが良い、秋のトマム牛乳（ファームエリアで放牧している牛から搾った牛乳）で作られた10種類の小菓子やセイボリー。

今年は、『鹿肉とあんぽ柿のカナッペ』やファーム星野で加工したバターと組み合わせた『さつまいもあんバターサンド』など、心地よい香りや、モチモチとした食感の秋の小麦を使ったパンがメニューに加わっています。

画像：星野リゾート

3種類のミルクティーは、ファーム星野の品種別牛乳に合わせ、それぞれ牛乳の味わいの違いを楽しめるように茶葉を変えるこだわりも。ファームの中で牛を近くに感じながら、トマム牛乳の味わいに舌鼓を打つことができますよ！

詳細情報画像：星野リゾート

ファームアフタヌーンティー

開催期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

開催時間：12:00～／13:30～／15:00～

開催場所：北海道勇払郡占冠村字中トマム 星野リゾート トマム ファームエリア

※雨天時は、ホタルストリート内 cafe&bar「つきの」にて提供

料金：1名8,500円（アフタヌーンティーセット、カート利用含む）

定員：1日6組まで（1組2名まで）

対象：宿泊、日帰り客

予約：公式サイトにて7日前までに要予約

※天候や仕入れ状況により料理内容や実施時間、提供方法が変更になる場合があります。

※動物の体調や状況により、内容が変更または一部中止になる可能性があります。

北海道Likers編集部のひとこと

今年は『ファーム星野』の乳製品と組み合わせたパンが新登場！ ファームエリアを知り尽くした『ファームコンシェルジュ』と共に、木々が黄色に染まるエリアを巡り、『ファーム星野』の乳牛や生産されている乳製品づくりについて話を聞くことができるのも嬉しいポイントですね。

黄葉の景色の中でトマム牛乳を使ったミルクティーや乳製品を味わい尽くす贅沢なひととき。秋は『星野リゾート トマム』に足を運んでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【トマム】黄金色に染まる約100ヘクタールの大草原で秋の北海道を丸ごと堪能する「ファームアフタヌーンティー」を開催 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。