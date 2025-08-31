a¡Ýnation¡¡GENERATIONS¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡ÈÍðÆþ¡É¡Ö¥ª¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼çºÅ¤Î²Æ¹±Îã¤ÎÌî³°²»³Úº×¡Öa¡½nation¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢GENERATIONS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬ÍðÆþ¤·¤¿¡£¡ÖChoo¡¡Choo¡¡TRAIN¡×¤ò¶¦¤ËÍÙ¤ê¡¢±êÅ·²¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤è¤êÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬½Ä°ìÎó¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢ÉñÂæÂµ¤«¤éÀÄ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤¿²¬Â¼¤¬¶î¤±´ó¤êºÇÁ°Îó¤Ø¡£ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬¹²¤Æ¤Æ¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¿ô¸¶Î¶Í§¡Ê32¡Ë¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢7¿Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¤Î´ë²è¤Ç¡Ö¥ª¥«¥¶¥¤¥ë¡×¤È¤·¤ÆEXILE¤È¶¦¤ËÆ±¶Ê¤ò¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤½¤Î¸å²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤â¤½¤Î»þ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¡£¡Ö¥³¥Þ¥Í¥Á¡×¤ä¡ÖÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï·òºß¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¾®¿¹È»¡Ê30¡Ë¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤ò¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥ª¥«¥¶¥¤¥ë´ë²è¤Î07Ç¯Åö»þ¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²¬Â¼¤È¶¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®¿¹¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¸«¤Æ¤ë¡©18Ç¯¤ÇÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£²¬Â¼¤â¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡GENERATIONS¤ÏÂ¾¤Ë¡ÖY.M.C.A.¡×¤Ê¤É7¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²¬Â¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¥Õ¥¸¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï10·î8Æü¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë