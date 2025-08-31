◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。3回は3者連続三振とし、3回パーフェクト投球とした。

3回、唯一の右打者ロドリゲスと対戦。2−2と追い込むと、最後はカットボールで見逃し三振を奪った。宇佐見を空振り三振とすると、松葉も見逃し三振に斬った。

2回までストライク先行の投球を披露。初回にはNPB通算1000投球回に到達した。

前回17日の対戦では先発の松葉を含めた左打者9人をスタメンに起用した中日。この日もロドリゲス以外、左打者8人がスタメンに名を連ねた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点、5奪三振と好投。最速は156キロをマークした。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に救援陣が同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。