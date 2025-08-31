timelesz佐藤勝利、初写真集が発売へ 1年以上かけリスボン・台中・日本各地で撮影
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利（28）が、10月30日に自身初のソロ写真集『A Bird on Tiptoe』（読み：ア バード オン ティップトウ）を発売することが決定した。
【写真集カット】雪の中で…少年のような表情を見せる佐藤勝利
2026年には30歳となる佐藤。駆け抜けた10代、そして20代は締めを目前に控え、自身が属するtimeleszも新体制で動き始めたまさに今、より自分らしい歩幅を見つける時期を迎えている。
本書では、1年以上の期間をかけてリスボン・台中・日本各地などを暮らすようにめぐりながら、次なるステージに上がるまでの、そんな助走期間にある“ささやかだけど、大切な瞬間”を、写真家・石田真澄氏が切り撮った。
ファンクラブ会員限定版・通常版ともに税込5500円で発売される。
