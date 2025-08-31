有名ではない方のラスベガス

ネバダ州のラスベガスのような華やかさはないかもしれないが、ニューメキシコ州のラスベガスは訪れる価値のある町だ。

この場所は、『コンボイ』、『ノーカントリー』、『イージーライダー』など、数多くのハリウッド映画のロケ地として使われてきた。



ニューメキシコ州のジャンクヤードで見つけた、希少なクラシックカーを20台紹介する。

1950〜80年代の旧車もずらり

しかし、わたし達取材にとって真の見どころは、『ウリバリズ・オート・トーイング・サービス＆リペア（Ulibarri’s Auto Towing Service & Repair）』というジャンクヤードだった。

乾いた丘の中腹に、数百台もの古いクルマやトラックが並んでいた。ニューメキシコ州ラスベガスにはカジノはないが、この場所を見つけたわたし達は、まさにジャックポットを当てたような気分だった。



『ウリバリズ・オート・トーイング・サービス＆リペア』は、サンタフェやアルバカーキといった都市にほど近い場所にある。

フォード・カントリー・セダン（1956年）

この写真から、ウリバリズ・オート・トーイング・サービス＆リペアの敷地の広さがわかると思う。わたし達が訪問したときは、この1956年製のフォード・カントリー・セダン・ワゴンのようなクラシックカーのほとんどが、丘の上部にまとめて置かれていた。大半は1950年代、1960年代、1970年代に製造されたものだった。遠くには、比較的新しい車両が見える。



フォード・カントリー・セダン（1956年）

シボレー・トラック（1957年）

他の多くの車両と同様、このステップサイドトラックも明らかに役目を終え、寿命を迎えつつあった。実際、保存する価値のある部品はほとんど残っていなかった。

シボレー・タスクフォース・シリーズ（1955〜1959年）は、トラックとして初めて採用された曲面フロントガラスが特徴だった。この車両は1957年製で、同年は35万台以上が出荷された。



シボレー・トラック（1957年）

スチュードベーカー・チャンピオン（1950年）

この1950年製のスチュードベーカー・チャンピオン4ドア・セダンの修復は難しいらしく、再び走る可能性はほとんどない。

チャンピオンは1939年から1958年まで5世代にわたり製造され、最終的にラークに置き換えられた。最も好調だったのは1950年で、32万884台が販売された。



スチュードベーカー・チャンピオン（1950年）

ナッシュ・アンバサダー

デトロイトのビッグ3から差別化を図るため、ナッシュの社長ジョージ・メイソンは、自社のモデルを個性的なものにしたいと考えた。そして、その目標を達成したのがエアフライト・アンバサダーであった。

風洞を使って設計され、「道路上で最も流線型のフォルム」と謳われた。1949年から1951年にかけて製造されたが、この個体の正確な製造年は不明だ。



ナッシュ・アンバサダー

マーキュリー・モントクレア（1958年）

ジャンクヤードで1958年製のマーキュリー・モントクレアを見つけるだけでも珍しいのに、2台同並んでいるのはほぼ前例がない。両車ともやや傷んでいたが、構造はしっかりしており、ほぼ完品だった。左は4ドア・ハードトップ・セダンで、3609台のみ製造された。右側の2ドア・ハードトップ・クーペは、5012台とやや販売台数が多かった。



マーキュリー・モントクレア（1958年）

パッカード200（1951年）

200シリーズは、1951年のパッカードで最も安価なモデルであり、ホイールベースは最も短く、4.7Lの8気筒エンジンは最も出力の低いものだった。価格は2214ドル（現在の価値で約2万6000ドル＝約380万円）で、2万4000台の販売台数を記録した。

このモデルは2年間しか製造されず、1953年にクリッパーにモデルチェンジされた。



パッカード200（1951年）

ダッジ・ダート（1974年）

これは1974年製のダッジ・ダートのように見えるが、テールライトが紛らわしい。同年代のプリムス・ヴァリアントから交換されたのだろうか？

土に沈んでいる様子から判断すると、この場所に長い間放置されているのだろう。



ダッジ・ダート（1974年）

クライスラー・ウィンザー（1941年）

この1941年製クライスラー・ウィンザーのルーフのへこみは、おそらく子供が飛び乗ったためだろう。窓の一部を割ったのも彼らだろうか？ ウィンザーは1930年代後半から1960年代初頭までクライスラーのラインナップに存在した。この個体が製造された当時、ウィンザーはロイヤルの上級版で、よりパワフルだった。



クライスラー・ウィンザー（1941年）

マーキュリー・クーガー（1973年）

2代目マーキュリー・クーガーはフォード・マスタングをベースにしていたが、販売台数は大幅に少なかった。この個体は1973年に製造された6万台のうちの1台で、同年、マスタングは13万5000台製造された。

ニューメキシコ州のこの地域は冬の寒さが厳しいが、道路に塩がまかれることはない。そのため、この個体のボディも素晴らしい状態を保っている。確かに保存する価値のあるクルマだ。



マーキュリー・クーガー（1973年）

ウィリス・ジープ

ウィリス・ジープ・ステーションワゴンは、時代を数十年も先取りした、おそらく世界初のSUVと言えるだろう。1946年から1964年にかけて、米国で30万台が製造されたが、外観のデザインはほとんど変更されなかった。とはいえ、1960年からフロントガラスが1枚式（ワンピース）になったため、この個体は少なくとも1950年代のものだと特定できる。驚くべきことに、このモデルは1977年までブラジルで製造されていた。

一見、この個体のコンディションは比較的良好に見えるが、後輪のホイールアーチの腐食に注目してほしい。



ウィリス・ジープ

ダットサン280ZX

このダットサン280ZXのリアウィンドウに残っている足跡にご注目。一体、どんな動物の足跡だろう？ 280ZXは1978年から1983年にかけて日本で製造された。280Zの後継車として開発された新設計のモデルだが、ドライブトレインは前モデルと同じだった。

280ZXには、ダットサンが日産のブランドであることを示す「Datsun by Nissan」のバッジが付けられている。最大の輸出市場である米国で、新しいグローバルネームを徐々に浸透させていった時期のものだ。



ダットサン280ZX

プリムス・クランブルック（1953年）

プリムス・クランブルックは、1951年から1953年までの短い期間しか製造されなかった。姉妹車のケンブリッジと同様、クランブルックもデトロイトのダッジ工場近くの通りの名称にちなんで名付けられたと思われる。そしてこの通り自体は、英国の地名にちなんで名付けられた。

こちらの1953年製の4ドアモデルは、牽引フックも完備しており、同ヤードのコレクションの中でも特に良質な1台だった。



プリムス・クランブルック（1953年）

フォード・デラックス（1941年）

ウリバリズ・オート・トーイング＆リペアには、窓の欠けている車両がたくさんあった。そして、当然ながらインテリアもほとんど残っていない。この1941年製のフォード・デラックスはその好例で、車内は錆びた金属だけが残っている。同年に製造された25万5504台のデラックスのうち、4分の3はこの2ドアのチューダーだった。



フォード・デラックス（1941年）

ルノー・ドーフィン

ルノー・ドーフィンは、1956年から1967年にかけて世界中で200万台以上を販売した大人気モデルだ。845ccのリアエンジンを搭載した経済的なフランス車だが、米国では数奇な運命をたどった。発売当初は熱狂的に迎えられ、1957年に2万8000台、1958年に5万7000台、1959年には10万2000台を販売した。

これにより、フォルクスワーゲンに次ぐ輸入車ブランドとして第2位となり、一部の州では1位に輝いた。しかし、都市部では優れた性能を発揮したものの、27psという出力では高速道路走行にはまったくの不向きであり、当時主流の大排気量V8エンジン搭載車に太刀打ちできなかった。さらに、塩分を含む冬の道路に対応できず、腐食もひどかった。人気は急落し、1960年代半ばには年間販売台数は1万2000台程度まで落ち込んだ。



ルノー・ドーフィン

豆知識：英国のエリザベス女王はかつてドーフィンを贈られ、息子のチャールズ国王はこのクルマで運転を習った。

フォード・フェアレーン（1963年）

1963年、このフォード・フェアレーンが工場から出荷された時、米国の自動車産業は史上2番目に多い生産台数を記録した。販売台数は690万台（1955年の記録を100万台下回る）に達したものの、フォードは150万台しか販売できなかった。一方、ライバルのシボレーは223万7201台という過去最高記録をたたき出し、フォードを圧倒した。



フォード・フェアレーン（1963年）

フォルクスワーゲン・ビートル

米国のジャンクヤードで、フォルクスワーゲン・ビートルが1台も置かれていないところなど考えられない。合計2150万台のビートルが製造され、そのうちの500万台近くが米国に輸出されたのだ。長年にわたりベストセラー輸入車の座に君臨し、その人気は今も続いており、車両の現存率も高い。しかし、コンバーチブルに出会うのは、間違いなく珍しいことだ。この個体は、比較的後期に発売された燃料噴射装置付きのモデルだ。



フォルクスワーゲン・ビートル

ポルシェ924

ポルシェ924は、1976年から1988年にかけて15万台が販売されたヒット車だ。そのうち3万7000台近くが米国に輸出され、わたし達取材班はこのジャンクヤードで2台見つけた。こちらはベースモデルだが、敷地内にはもっと希少な924Sもあった。



ポルシェ924

フォード・フェアレーン・コンバーチブル（1968年）

状態の良い1968年製フォード・フェアレーン・コンバーチブルは、その希少性から比較的高値で取引されている。フェアレーンは37万1787台製造されたものの、そのうちコンバーチブルは4000台にも満たなかったからだ。しかし、この個体は、決して状態の良い車両とは言い難い。ボディはまだ使えそうに見えるが、車内は大変なことになっていた。

ソフトトップは数十年前に取り外されたようで、インテリアはすっかり朽ちていた。



フォード・フェアレーン・コンバーチブル（1968年）

オールズモビルF-85（1964年）

1964年に製造された15万6490台のF-85のうち、約3分の1はこの4ドア・セダンだった。パワーユニットは、標準の3.7L直列6気筒エンジンか、オプションの5.4L V8エンジンから選べた。6気筒エンジンを選択した場合、0-97km/h加速タイムは10.9秒。一方、パワフルなV8エンジンと3速マニュアル・トランスミッションの組み合わせでは、同タイムを4秒も短縮することができた。



オールズモビルF85（1964年）

シボレー・サバーバン

このシボレー・サバーバンは、おそらく重大な事故に巻き込まれたことが要因で、ウリバリズ・オート・トーイング＆リペアに運ばれたものと思われる。写真と同じ2代目モデルは、1941年、1942年、1946年に民間向けに製造された。

軍用にも少数製造されたが、それらはさらに希少だ。サバーバンは史上最も長く使用されている車名で、実に90年の歴史を誇る。



シボレー・サバーバン