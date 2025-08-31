Hey! Say! JUMP、中島裕翔卒業後7人で初ステージ 『a-nation 2025』でパフォーマンス
7人組グループ・Hey! Say! JUMP（山田涼介、知念侑李、有岡大貴、高木雄也※高＝はしごだか、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太）が8月31日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽フェスティバル『a-nation 2025』2日目に初参加。28日をもって中島裕翔が卒業して以降、初の公の場となった。
メンバーが順番に映し出されるモニターがせりあがると、オープニングで7人のシルエットが浮かび上がり、大歓声が起こった。有岡が「はじめまして『a-nation！』。Hey! Say! JUMPです！よろしくお願いします！」とぶちあげ「ウィークエンダー」を歌唱。伊野尾は「どうも！超ときめき・宣伝部です！最後までかわいく頑張ります！」とジョークを飛ばしながらさらに会場の熱気を急上昇させた。
この日は「ファンファーレ」「明日へのYELL」などヒット曲をはじめ、トロッコで会場を周遊しながらタオルを振り回すフェスらしい演出も。変わらぬエネルギッシュなステージを約45分にわたって繰り広げた。
STARTO ENTERTAINMENTは28日、中島が同日をもっての卒業、および『a-nation 2025』は7人での出演となることを発表。
公式サイトでは「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告」として、「中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」と伝えた。
理由について「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」とし、「中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です」と説明した。
その上で「また、中島は本日をもって卒業となりますのでHey! Say! JUMPが8月31日に出演する『a-nation 2025』は7人での出演予定となります」と明らかにしていた。
