堂安律、リーグ戦でも圧巻！　2G1Aで別格の存在感　地元メディアも激賞「ロッベンばりのゴールだった」

フランクフルトの堂安律が現地時間8月30日、ブンデスリーガ第2節ホッフェンハイム戦で圧巻のパフォーマンスを披露した。敵地での試合で2ゴール1アシストを記録し、チームの3-1の勝利に貢献。シーズン開幕直後から強烈な存在感を放っている。

キックオフから間もなく、均衡を破ったのはフランクフルトの背番号20だった。17分、敵陣右サイドPA手前で堂安が味方からのパスを受けると、ターンしながら左足でミドルシュート。ボールは弧を描きながらゴール左隅へと吸い込まれ、フランクフルトが先制。

鮮やかにリーグ戦初ゴールを挙げた堂安が、27分にも追加点を決める。右サイドを駆け上がりゴール前のスペースへの絶妙な飛び出しを見せると、逆サイドから送られてきたリターンパスをダイレクトで押し込んだ。

堂安は前半で2得点を決めるという活躍を見せ、後半には右サイドからジャン・ウズンにラストパスも通すなどゴールをお膳立て。3得点に絡んでチームを勝利に導いている。

シーズン開幕直前に行われたDFBポカール1回戦のエンガース戦に続き、堂安はリーグ戦でも複数得点をマーク。攻撃面において、自身の特徴やスキルの高さを示している日本人アタッカーの活躍をドイツ国内メディアも絶賛する。クラブの地元紙『Frankfurter Rundschau』ではこの試合後、公式サイト上において、堂安のプレーを振り返っている。

「今夏、クラブはリツ・ドウアンというビッグネームを補強した。わずか2試合を終えた段階ですでにその効果がサイドで表れている」