他で買ったら倍額かも →【GU】ならプチプラ！ 大人が持ちたい「高見えバッグ」

その日のファッションに合わせて持ち替えたいから、バッグもおしゃれなものをプチプラで賢くゲットしたいところ。大人世代がおしゃれに持てて高見えする頼れるバッグは【GU（ジーユー）】で探してみて。コーデのアクセントになる注目のバッグを、コーデ例とともにご紹介します。

スクエアフォルムのショルダーバッグ

【GU】「スクエアフラップショルダーバッグ + E」\2,990（税込）

ゴールドのバックルが輝く、スクエア型のショルダーバッグ。かっちりしたフォルムと、レザー調の素材が高見えします。カラーは、パイソン柄がコーデのアクセントになるベージュ、幅広いコーデで活躍しそうなブラック、ブラウンの3色展開。公式HPによると「マチ付きで携帯や折りたたみ財布が収納可能」とのことで、必要最低限の荷物だけ持って身軽にお出かけしたいときにぴったりです。あらゆるテイストにマッチし、気軽に持てるミニバッグを探している人におすすめ。

きれいめコーデに柄物バッグで辛口要素をプラス

ダークトーンでまとめた大人コーデには、パイソン柄のショルダーバッグでアクセントを。ノースリトップスとテーパードパンツのきれいめな装いを辛口な柄小物ではずし、こなれ感のある着こなしに仕上げています。ベルトやシューズなども高見えする素材を選び、統一感と洗練された印象を高めるのがシャレ見えのコツです。

秋意識な大人カジュアルにもしっかり馴染む

真っ赤な長袖トップスで秋を意識した、大人カジュアルなコーデ。スコートやスニーカーなどでスポーティーな要素も取り入れて、今っぽい着こなしを作っています。大人っぽさをキープするには、かっちりしたブラックのショルダーバッグが大活躍。トップスの印象が強い分、バッグや帽子などの小物類はブラックでまとめて、落ち着きを出すのがおすすめです。

大人なワンピコーデの名脇役として活躍！

体のラインをきれいに見せてくれそうなニットワンピに、フェザーのビスチェを重ねた、大人女性にぴったりのトレンドコーデ。ショルダーバッグの明るいブラウンが、着こなしを軽やかに見せてくれます。アクセサリーのような感覚でさっとバッグを肩に掛け、きれいめコーデの魅力をさらに高めて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W