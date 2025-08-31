ジャック・グリーリッシュはエヴァートンでかつての輝きを取り戻しつつあるようだ。



ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティで構想外となり、今夏エヴァートンへレンタル移籍を果たしたグリーリッシュ。キャリア再起を誓う挑戦だったが、ここまでグリーリッシュの活躍は圧巻。



今節のウルブズ戦でも2アシストを記録した同選手はリーグ戦2試合連続で2アシストとチームの勝利に大きく貢献した。特にウルブズ戦のパフォーマンスは圧巻で、英『Football Insider』は10点満点中10点、『Liverpool Echo』と『Goodison News 』は10点満点中9点と高評価が相次いだ。





元イングランド代表FWダレン・ベント氏もグリーリッシュを絶賛する1人で、この調子を維持できれば、イングランド代表復帰、そして来年のW杯のメンバー入りも可能だと太鼓判を押す。「彼は本当に信じられないほど素晴らしかった。ジャック・グリーリッシュは、ボールを受けるたびに良いプレイを見せた。今日もアシストを2つ決めた。ウルブズは彼をどう扱えばいいのか分からなかった」「ただ一つ、どうして彼がイングランド代表に選ばれていないのか、私にはわからない。もし彼がこのパフォーマンスを続ければ、W杯のイングランド代表に選ばれることは間違いない」「この試合はジャックが全てだった。両チームの中で、彼が真のスターだったのだ。最終的にウルブズから試合を奪い、エヴァートンに勝利をもたらしたのが彼だった」（英『TalkSPORT』より）エヴァートンでの新たな挑戦はいいスタートとなったグリーリッシュ。みんなが見たかったパフォーマンスに戻りつつあるが、代表復帰まで果たすことはできるだろうか。