劇場版アニメ「名探偵コナン」が31日、公式X（旧ツイッター）を更新。作品内に登場するキャラクター「萩原千速」役の後任声優に、人気声優の沢城みゆきが選ばれたことを発表した。



【画像】沢城が後任をつとめる「萩原千速」のビジュアル

これまで「萩原千速」役は声優の田中敦子さんが演じていたが、昨年に闘病の末、息子の田中光によって死去が明かされた。ただこれまでに公開されている情報から、2026年公開予定の新作映画の主役が「萩原」ではないかと、ネット上では話題となっていた。



それを決定づけるかのように31日には公式Xで、田中さんの後任に沢城が選ばれたことを発表。それとともに、沢城のコメントも発表された。沢城は田中さんについて「田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。」と記し、「青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました」と想いを受け継ぐことを明かしている。



以下は公式Xで公開されたコメント全文。



「千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。 田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。 青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。 倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。 TVシリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。 皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします」



（よろず～ニュース編集部）