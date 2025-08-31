WEST.¡¦A¤§! group¤é¡Ö²£»³²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¡¢SUPER EIGHT²£»³Íµ¤Î¤â¤È¤Ø ¥µ¥×¥é¥¤¥º±þ±ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡Ú24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡Û8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡£31Æü¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©ÀïÃæ¤ÎSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢WEST.¤ÎßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨¡ÖßÀ¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï°ÛÂÎ»ú¡Ë¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢¾®ÂíË¾¡¢A¤§! group¤Î¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¡¢°ì½ï¤ËÁö¤ê¤¿¤¤½÷À·ÝÇ½¿Í
²£»³¤òÊé¤¦¸åÇÚ¡¦ÄÌ¾Î¡Ö²£»³²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é87¥¥íÃÏÅÀ¤ÎµÙ·Æ½ê¤Ë½¸·ë¡£ÀçÂæ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¡¢±þ±ç¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤ÎÊ¬¤â¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤¿¡£ßÀÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤é¤µ¤ò¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶Í»³¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤è¤¦¤ä¤¯²£»³·¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·è¤·¤ÆÌµÍý¤»¤º¡¢ËÍ¤é¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë²£»³¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ·Ñ½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÙ·Æ½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢²£»³²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿²£»³¤Ï´ò¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£²£»³¤È¡¢²£»³¤ò·Þ¤¨¤¿5¿Í¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©¤½¤Î¤â¤è¤¦¤Ï1Æü¤è¤ë9»þ¤«¤é¡Ö´°Á´Ì©Ãå¡ª²£»³Íµ24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡Á»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¿¿²Æ¤ÎÄ©Àï¡ª¡Á¡×¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶¯¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö²£»³²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
