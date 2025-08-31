ME:I・TSUZUMI（海老原鼓）、活動再開で最新アー写公開「おかえり」「元気そうで嬉しい」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/08/31】8月31日、ME:I（ミーアイ）のTSUZUMI（海老原鼓）が活動を再開することがわかった。同日に最新のアーティスト写真が公開され、反響が寄せられている。
【写真】TSUZUMI（海老原鼓）、活動復帰で公開された最新アー写
同日、公式サイトでは「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”】 への出演をもって活動を再開させていただきます」とTSUZUMIの活動再開を報告した。
同日には、9月3日にリリースされる1ST ALBUM『WHO I AM』の衣装を着用したTSUZUMIのアーティスト写真が公開された。約1年ぶりとなるTSUZUMIの姿にファンからは「おかえり」「元気そうで嬉しい」「復活おめでとう」「久々に元気な姿見せてくれてありがとう」と反響が寄せられている。
同グループは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、2024年4月17日にデビュー。同年8月にTSUZUMIが適応障害のため長期活動休止へ、2025年3月29日にはCOCORO（加藤心）が体調不良で活動休止、2025年7月1日にはRAN（石井蘭）が精神的疲弊のため活動休止し、8人で活動を続けていた。（modelpress編集部）
