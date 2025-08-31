在宅ワーク中なのに子犬の構ってアピール炸裂！さまざまな策を講じますが…？飼い主さんと子犬との微笑ましい攻防戦は反響を呼び、投稿は5.2万回再生を突破。「宝石の瞳で訴えられる…」「遊んでほしいのね」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：在宅ワーク中に『どうしても構ってもらいたい』と子犬が訴えて…全く仕事がはかどらない『尊すぎる日常』】

どうしても構ってほしい子犬

YouTubeチャンネル「ペキパグのぷんち」に投稿されたのは、ペキニーズ×パグのMIX犬「ぷんち」くんが生後8～9か月ころのお姿。この日、在宅ワーク中のパパを横目にテレビ台の下に籠城中のぷんちくん。実は構ってほしくて毎回引きこもるのだとか。

キラキラ宝石のようなつぶらな瞳で見つめられ続けると、いよいよパパも無視できなくなりました。寂しがるぷんちくんのためにも、あらゆる作戦を実行してみようと思い立ったといいます。

あらゆる作戦を実行！

まずは定番の『おやつ作戦』から。やはりつられて出てきますが、おやつ目当てに引きこもってしまっては困りますので一旦中止することに。続いて『新しいおもちゃ作戦』を実行すると、真新しいおもちゃでひとり遊びを始めたといいます。

よしよし…と思ったのもつかの間、飽き性のぷんちくんはすぐに籠城してしまったとか。その後も『甘やかし作戦』や『ゴージャスおやつ作戦』など策を講じるも、ことごとく失敗してしまったそう。結果的にたくさん構ってもらえたぷんちくん、もはや思惑通りになっているといって過言ではありません…！

拗ねてしまうのも可愛い♡

作戦開始から30分後、飼い主さんいわく「想像の50倍拗ねてしまった」というぷんちくん。こうなってしまってはママの力を借りない訳にはいきません。ママの説得にしぶしぶテレビ台下から出てきたそう。

最終的にテレビ台の下を塞いだそうですが、カーテン裏に隠れるという新技を習得したそうです。ぷんちくんとパパ・ママの攻防戦はこれからも続きそうです…！

この投稿にはホッコリした人も多いようで「拗ねちゃった」「めちゃめちゃ可愛いです」「遊んで欲しかったのね」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ペキパグのぷんち」には、ご家族とぷんちくんの賑やかな日常が紹介されていますよ。癒しと笑顔をもらいたい方はチェックしてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ペキパグのぷんち」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております