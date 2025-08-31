日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）でチャリティーマラソンに挑戦しているSUPER EIGHTの横山裕（44）は31日、午後6時36分時点で最後の休憩地点に到着した。

95.6キロを通過した横山。顔には疲労の色が濃く見えるが、走行距離105キロの完走まで残り10キロを切った。

横山は「もうやります。完走します。それだけです。もうやったらやれるっていうところを見せます。やります。それだけっす。やります」と声を振り絞った。

後輩でもあるSixTONES・ジェシーは「素晴らしい走りです。このまま健康で安全第一でゴールに向かっていってもらいたい」、郄地優吾も「先輩の偉大な走りっていうのはすごく後輩としても活力になるのでゴールで待ってますので、頑張ってください」とエールを送った。

横山が「ありがとう」と感謝すると、最後に森本慎太郎が「横山くん!頑張ってくださーい!!!待ってまーす」と大声で伝えた。これに、先ほどまで消え入りそうな声だった横山は「ありがとう!慎太郎、ありがとう」と声に活力がよみがえっていた。