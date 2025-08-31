サッカー日本代表は31日、コーチとスタッフらが成田空港から米国遠征に向けて出発した。

森保一監督も成田空港からスタッフらと同便で出国予定だったが急きょ、予定を変更。主力を担ってきた常連組に負傷やコンディション不良が続いている関係で、この日のJ1第28節を配信映像で視聴し、追加招集の可能性がある国内組の状態をチェックしてから渡米することになった。ギリギリまで選手たちの状態を見極めることを選択。名波浩コーチらは予定通りに出発した。

28日の米国遠征メンバー発表会見では招集25人を発表したうえで「今週末にかけての試合を見て最終的に最低でも、もう1人増やそうかなと思っている」と明言。理由を「ケガ、コンディションを見極めるというところ」と説明していた。

▽米国遠征メンバー

【GK】早川友基（鹿島）大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

【DF】長友佑都（FC東京）荒木隼人（広島）板倉滉（アヤックス）渡辺剛（フェイエノールト）安藤智哉（福岡）瀬古歩夢（ルアーブル）関根大輝（スタッド・ランス）

【MF/FW】遠藤航（リバプール）伊東純也（ゲンク）南野拓実（モナコ）三笘薫（ブライトン）小川航基（ナイメヘン）前田大然（セルティック）堂安律（フランクフルト）上田綺世（フェイエノールト）町野修斗（ボルシアMG）佐野海舟（マインツ）久保建英（Rソシエダード）細谷真大（柏）望月ヘンリー海輝（町田）鈴木唯人（フライブルク）藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）