【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは３０日、ニューヨークで女子シングルス３回戦が行われ、第２３シードの大坂なおみ（フリー）は第１５シードのダリア・カサトキナ（豪）を６―０、４―６、６―３で破った。

女子ダブルス２回戦では、青山修子（安藤証券）、王雅繁（中国）組は勝ったが、穂積絵莉（日本住宅ローン）、ウルリケ・アイケリ（ノルウェー）組と柴原瑛菜（橋本総業）、マグダ・リネッテ（ポーランド）組は敗れた。男子シングルス３回戦では、第３シードのアレクサンダー・ズベレフ（独）が敗れた。

◇

試合後、大坂の表情は少し硬かった。「正直、あまりいいプレーができたとは思っていない。感情の起伏が激しかったのは確か」。それでも、勝った。

第１セットを６―０であっさり奪う。ところが、相手が調子を上げてきた第２セットで「考えすぎてしまった」。サーブを思うように打てないこともあり、イライラが募った。このセットを４―６で落とした。

リラックスできていたはずが、緊張で体が震える。気持ちを落ち着かせることに注力し、「カモン！」と大声を張り上げて自らを奮い立たせた。第３セットは第４ゲームをブレイクして流れをつかみ、６―３で押し切った。

全米オープンでの１６強入りは２度目の優勝を果たした２０２０年以来で、出産を経て昨年１月にツアー復帰してからは四大大会で初めてだ。

４回戦で待ち受けるのは、２３年覇者で第３シードのコリ・ガウフ（米）。２人は１９年の全米オープン３回戦で顔を合わせ、当時１５歳だったガウフを退けた大坂は、敗戦に涙した新星を抱きしめた。「今、自分の人生のこの地点で彼女と再び対戦できるのは、特別な感覚」と語る。

「妹のよう」と思っているガウフにも、勝利を譲るつもりはない。