¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò9¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¥¹¥«¥¤A¤Îµð¿ÍÀïÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï2²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÆóÄ¾Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÃæ»³¤¬ÃæÌî¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤É¤³¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆóÎÝ¤Ëµ¢ÎÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ»³¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Öµð¿Í¤Ï¤³¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤â¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥ß¥¹¤ò¼è¤êÊÖ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¼Ú¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤éÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÆâÌî¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤ó¤È¡£¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¡¢ÅÀÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤Èµð¿Í¤Î¹¶·â¤¬¥Á¥°¥Ï¥°¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£