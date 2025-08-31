作家・乙武洋匡氏（49）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）がゲスト出演し、学校での人間関係に悩む子供たちにメッセージを送る場面があった。

学校で新学期が始まる9月1日に、子供たちの自殺が最も多くなる問題を受け「生きづらさを抱える君へ」というテーマで語りあった2人。

そこで、ひろゆき氏は「小学校とか中学校の友達と一切連絡取ってませんっていうのは、当たり前で。親友がいないといけないとか、友達が多ければいいとか言うけど、大人になるとどうせ連絡取らなくなるから。そのときに仲良かったかどうかなんて、マジでどうでもいいんで」と持論を展開する。

また「自殺するぐらいだったら、親に立ち向かうというか。もしくは親以外の大人を頼るとか、110番してもいいんですけど」といい「“学校に行きたくない”ってことを手伝ってくれる大人と、つながった方がいい。頼れないんだったら、家出をした方がいいかなって。そうなると多分、社会福祉員的な人とつながりができたりすると思うので」と行動に移すべきと語っていた。