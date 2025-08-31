◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。2回パーフェクト投球と最高の立ち上がりを見せた。

1点を先制してもらった直後の2回1死、板山に右翼席への大きな飛球を許したが、わずかに切れてファウル。切り替えて空振り三振に斬った。2死から右翼線に抜けそうな当たりを一塁・オースティンが好捕。好守備に助けられ、2回完全投球とした。

初回、NPB通算1000投球回に到達。156キロをマークするなど2奪三振としていた。

前回17日の対戦では、中日に先発松葉を含めた左打者9人をスタメンに並べられた。この日もロドリゲスが唯一の右打者で、左打者8人が名を連ねた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点、5奪三振と好投。最速は156キロをマークした。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に救援陣が同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。