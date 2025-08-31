¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖChi¡ùQ¡×¡¡36Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ËËë¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï±Ê±ó¡×
¡¡¸µ¹æ¤¬¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿1989Ç¯4·î1Æü¤Ë2¿ÍÁÈ¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡ÖChi¡ùQ¡Ê¤Á¡¦¤¤å¡¼¡Ë¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¡£36Ç¯´Ö¤Î³èÆ°½ªÎ»¤ò¹ð¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤Èµ×´Ö¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¤Î°úÍÑ¤È¡¢ÃÏµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖChi¡ùQ¡×¡£¡¡Æ±´üÆþ½ê¤ÎÂçÃÏ¼é¡Ê¤À¤¤¤Á¡¦¤Þ¤â¤ë¡Ë¤Èµ×´Ö°ìÊ¿¡Ê¤¤å¤¦¤Þ¡¦¤¤¤Ã¤Ú¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ë2¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î¡ÈÃÏµå¡ÉÃÂÀ¸¤«¤é36Ç¯¡£Chi¡ùQ¤¬8·îËö¤Ç¤Î²ò»¶¤òÈ¯É½¡£5·î¤«¤éÅìµþ¡¢Âçºå¡¢ÀÅ²¬¤Ç²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡ÖChi¡ùQ¤Ï36Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯Èó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢36Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡36Ç¯¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¥µ¥è¥Ê¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö36Ç¯´ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£