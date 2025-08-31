Hey！Say！JUMPが31日、東京・味の素スタジアムで、エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演し、7人体制となって初のパフォーマンスを披露した。

暗闇から姿を現したシルエットは7つ。それでも、変わらない大歓声が出迎えた。人気曲「ウィークエンダー」で幕を開け、有岡大貴（34）が「初めましてHey！Say！JUMPですー！よろしくお願いします」とあいさつ。伊野尾慧（35）は「どうもー！超ときめき宣伝部です！」とボケつつ、「超かわいいか？最後までかわいく頑張ります！」と和ませて会場を盛り上げた。

MCでは八乙女光（34）が「盛り上がってますか〜？」、有岡が「皆さんエネルギッシュですね」と声かけ。伊野尾は自身の“ミス”について「緊張して間違えちゃいました」とおどけ、メンバーから「緊張の方向性がおかしい」と総ツッコミをくらった。

グループは、8月28日に中島裕翔（32）が当日付での卒業を発表したが、新体制について言及はしなかった。ライブでは最新曲「encore」をはじめ「ファンファーレ」「eek！！」などを歌唱。公式YouTubeチャンネルでも配信され、歌割りの変化に「有岡君のパート増えた」「大ちゃんありがとう」「プロ魂」「涙出た」などと反応する声も多かった。