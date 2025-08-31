エイベックスが主催する大型音楽フェス「ａ−ｎａｔｉｏｎ ２０２５」の二日目公演が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのステージには、お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（５５）がサプライズ乱入。ＥＸＩＬＥの名曲でコラボを果たし、会場の盛り上げに貢献した。

ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳは、５曲目で「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」を選んだ。お馴染みのイントロが流れ、メンバーが縦一列に整列すると、ジャージ姿で乱入した岡村が何食わない顔で列の先頭にスタンバイ。ボーカル・片寄涼太（３１）が、笑いながら「ちょっと！ちょっと！なんでここにいるんですか！」とストップをかけた。

岡村は「まずはあいさつを。オカレーションズです」とペコリ。ボーカル・数原龍友（３２）が「うれしいけど、出てきちゃダメなやつ」とツッコむと、岡村は「今日出ちゃいなよって言ったじゃん」と不服そうに。片寄は「（ステージ前に）社交辞令的に言っちゃったんですけど、本当に出てきちゃったんですか？」と苦笑いを浮かべた。

岡村はメンバーの一員になった気分で「オカレーションズ、最後の曲になってしまいました！チューチューやっちゃっていいですか？Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ 岡村 ＴＲＡＩＮ」と曲振りをし、岡村を先頭にした見事なサークルダンスが披露された。岡村はサビも完璧に踊りきり、ラストは小森隼（３０）にお姫様抱っこをしてもらって決めポーズ。「楽しかった！良い思い出ができました」と満足そうに笑った。

小森はキッズダンサー時代（当時１２歳）に、岡村とバラエティー番組「めちゃ×２イケてるッ！」の企画「オカザイル」で共演していた。大人になり、デビューをかなえた先に岡村と再共演が実現した形。小森は「お母さん見てる？１８年越しに夢がかなったぞ！」と大絶叫で喜びを爆発させていた。