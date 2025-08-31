古田敦也、来春WBCでの活躍を期待する選手とは「今までの岡本(和真)、村上(宗隆)ってところに…」
元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で19日に公開された動画に出演。来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)での活躍を期待する選手を明かした。
古田敦也氏
○阪神・佐藤輝明に期待「あんなに遠くに飛ばせるっていうのは脅威」
スタッフから「必ずしもWBC(の候補)ってことではなくて、期待するような選手っていらっしゃいますか?」と聞かれ、古田氏は「今までの岡本(和真)、村上(宗隆)ってところに、やっとサトテルがね」と、阪神・佐藤輝明の名前を挙げる。続けて、「今まで、えらいここ(高いところから低いところ)まで振ってたけど」「経験積んできて、実際にホームランも打ってる。ホンマに飛ばすしね。あんなに飛ばせる人はなかなかいないから」と、注目の選手として名前を挙げた理由を説明した。
また、スタッフが「コーチはどういうところをあれ(指導)したとか、見てて分かるんですか?」と疑問をぶつけると、古田氏は「まあ、本人の経験が一番だと思いますね。2年、3年、4年とやってきたら、こう攻められて自分がいつもアウトになってるっていうのも分かるはずなんで。それで逆をとって、狙い打ちをしていくってこともやれるようになってくる」と回答。
さらに、古田氏は「相手にとって、あんなに遠くに飛ばせるっていうのは脅威ですからね」と続け、WBCの日本代表になったときに「それをメジャー相手にやってくれればいいなと思ってます」と期待を寄せていた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。
