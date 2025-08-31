H&M Studioの最新コレクション♡秋を彩る全10型をチェック

H&Mの最もハイエンドなライン「H&M Studio」から、待望のPre-Fall 2025コレクションが登場。夏の余韻を残しつつ、秋の空気を纏う全10型の新作は、フェミニンなムードと構築的なシルエットを融合した洗練デザインが魅力です。ストリート要素とエフォートレスなテーラリングを掛け合わせ、日常に取り入れやすいアイテムが揃いました。

H&M Studioコレクションの注目アイテム

Pre-Fall 2025では、バターのように柔らかなライトブラウンのスエードジャケット（税込49,999円）が主役級の存在感。

チョコレートブラウンのツイストニットカーディガン（税込19,999円）は、ひねりの効いた編地が女性らしさを引き立てます。

さらに、袖を前で結んでアレンジできるメランジニットジャンパー（税込17,999円）は、シンプルながらモードな印象に仕上がる一枚です。

ニッセン調査♡猛暑のお出かけ不安と快適インナー&UV対策アイテム

ディテールと素材が光る新作ラインナップ

ダークネイビーのフリルミニスカート（税込14,999円）は彫刻的なフォルムが印象的。

ディープインディゴに大胆なブリーチ加工を施したルーズデニム（税込12,999円）とノースリーブトップ（税込9,999円）のセットアップはストリート感を漂わせます。

さらに、アシンメトリーフリルが軽やかに揺れるレースドレス（税込24,999円）や、レースモチーフをプリントしたメッシュトップ（税込8,499円）がフェミニンな彩りを添えます。

カラー展開は各アイテム1～2色で、サイズはXS～L展開。

H&M Studioの魅力と展開情報

「H&M Studio Pre-Fall 2025」は、レザーやニットといった重厚な素材と、軽やかなレースやメッシュを巧みに組み合わせたモダンなコレクション。

デザイナーのカトリン・ドイチュは「肩の力が抜けた、自然にキュレーションされたようなワードローブ」を意識したと語ります。

公式オンラインストア（hm.com）限定で、2025年8月28日(木)より発売。価格帯は5,499円～49,999円と幅広く、日常使いから特別なシーンまでカバーするラインナップです。

エフォートレスに楽しむ秋の始まり

H&M Studio Pre-Fall 2025は、女性の強さと柔らかさを同時に表現する全10型が揃う特別なコレクション。

スエードやデニム、レースといった多彩な素材を掛け合わせることで、シーンに応じた幅広いスタイルが楽しめます。秋の装いにモダンなエッセンスを取り入れたい方におすすめのラインナップ。

ぜひ公式オンラインストアでお気に入りの一着を見つけてみてください♡