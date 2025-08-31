元CAが厳選、8月のお気に入りコスメ3選！ 毛穴レスの肌がかなうプチプラパウダーが超優秀〈実物レポ〉
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。もうすぐ8月も終わりですが、まだまだ暑い日が続いていますね。こんな毎日は崩れにくいコスメやベタつかないスキンケアが特に気になります。本稿では、そんな筆者が今月たくさん愛用したお気に入りアイテムを紹介していきます。（文・写真＝Rila）
【写真】夏のメイク崩れ防止にも活躍！ 8 月のお気に入りコスメ詳細
■ふんわり色づくツヤ感血色チーク
まず紹介する「Fujiko（フジコ）」の「メロメロチーク」は、しっとりしたテクスチャーなのに頬に塗るとサラサラな仕上がりになる新感覚のコスメ。
マスクを着けることが多い筆者は汗でチークが取れてしまうのが悩みでしたが、本商品をメイクパフでポンポンとなじませてみたところメイク崩れが気になりにくくなりました。ふんわり色づく仕上がりは、ツヤと血色感たっぷりのかわいいメイクが好きな方にオススメです。
■毛穴レスの陶器肌がかなう
「キャンメイク」の「マシュマロフィニッシュパウダー」は、1034円というプチプラ価格でありながら、毛穴レスのセミマット肌がかなうと大人気の優秀アイテム（価格は税込み）。
暑い日はベースメイクがドロッと毛穴落ちしてしまいがちですが、「マシュマロフィニッシュパウダー」を重ねるとサラサラの仕上がりをキープできるので重宝しています。筆者は特に、清潔感のあるオフィスメイクをしたい日に愛用中◎。
■リピ買い必須の大人気アンプル
最後は、SNSなどで「これがないと無理！」「もう何本リピしたかわからない！」とバズっている「アヌア」の「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム」をチェック。
個人的に、肌がしっかり潤う使用感と、ベタつきを感じないサラッとしたテクスチャーが大好きで、暑い夏の夜のスキンケアでヘビロテしています！ 洗顔後、化粧水の前に導入美容液として使うのがお気に入り。乾燥敏感肌の筆者は、これを使い始めてから以前より肌荒れしにくくなったと感じています。
8月のお気に入りコスメを3つ紹介しました。9月もまだまだ暑い日が続きそうですが、気候に合ったアイテムを選んで美容を楽しんでいきましょう！
