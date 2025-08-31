俳優の松本まりか（４０）が３１日、中京競馬場に来場。中京２歳Ｓの表彰式プレゼンターを務め、１２Ｒ終了後にトークショーを行った。ノースリーブで胸元が大胆に開いた黒を基調としたドット模様のワンピース姿。ウイナーズサークルに登場すると、ファンからは温かい声援が送られた。

競馬の世界に足を踏み入れたのは初めてという松本。「とても競馬は尊いなと思いました。一瞬のレースでここまで人を熱狂させられるのか…と。こんなに尊い競技だったんだなということを体験して、知ることができました元々お馬さんに憧れがあり、乗るのが大好きです。とても美しいですね」と、目をキラキラ輝かせながら口にした。

生まれて初めての馬券購入にも挑戦し、４番キャンディード、７番スターアニス、９番セイウンアインスの３連単馬券を購入。「なにも分からなかったので、好きなお名前で買わせていただいたのが４番と７番のお馬さん。９番はたった１人の女性ジョッキーさんだったので、頑張ってほしいという気持ちで選ばせていただきました。めちゃめちゃ興奮しましたね」と、すっかり競馬ファンになったようだ。

愛知県には縁があり、「名古屋で撮影のあるドラマなどに多く出演させていただき、１年の間に半年間くらいいたんじゃないかなというくらい行ったり来たりしていました。名古屋が本当に大好きなんですよ」と声を弾ませた。好きな名古屋グルメを聞かれると、「王道なんですが、ひつまぶしですね。おいしさにはびっくりしました。あと、八丁味噌ですね」と笑顔だった。

現在は金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』に出演中。１話で披露したセーラー服姿の話題から話は弾み、「タイムリープしても何度も不倫しちゃうというお話です。みんなでワイワイ意見を出し合いながら楽しくやっています」と撮影中の様子などを振り返った。

最後まで多くのファンに見守られながら進んだトークショー。「２５年間芸能のお仕事をやらせていただいていて、ようやく求めていた幸せを感じることができています。この幸せが続いていくように生きていきたいなと思っています。皆さまの応援が本当に力になります。皆さまも心も体も元気でいてください」と締めくくった。