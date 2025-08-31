三菱の新型「軽SUV“2つのカスタム”仕様」に反響多数！ タフ感さらに強調で「イカツいけどカワイイ」の声も？ 新型「デリカミニ ワイルドアドベンチャー＆アクティブトーン」に熱視線！

「ワイルド」＆「アクティブ」な純正カスタム仕様に寄せられた声とは

三菱自動車工業（以下、三菱）は2025年8月22日、新型「デリカミニ」の情報を公開するとともに、先行予約を開始しました。

正式発売は今秋で、価格（消費税込）は約195万円から約295万円の予定です。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の新型「軽SUV“2つのカスタム”仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

そんな新型デリカミニには、その個性をさらに際立たせた「ワイルド」と「アクティブ」をテーマにする2つの純正カスタム仕様も設定され、SNSなどには早くも多くの声が集まっていました。

新型「デリカミニ“ワイルドアドベンチャースタイル”」に寄せられた反響の声とは!?

デリカミニは、クロスオーバーSUVテイストの軽スーパーハイトワゴンです。

ベースとなったのは、三菱と日産が共同出資するNMKVが企画・開発を手掛け、2020年2月にフルモデルチェンジした2代目「eKスペース」。日産では、異なる内外装デザインを与えた「ルークス」が販売されています。

デビュー当初、兄弟車としてSUVテイストを加えた「eKクロススペース」がラインナップされていましたが、2023年に実施されたeKスペースのマイナーチェンジとあわせて、装いを一新させたデリカミニにバトンタッチしたところ、一躍人気モデルへと躍り出ました。

およそ5年ぶりとなるeKスペースのフルモデルチェンジに歩調を合わせ、今回デリカミニも約2年という短いスパンで2代目へと刷新。「進化したアクティブな頼れる相棒」をコンセプトに、ユーザーから支持された“デリカミニの個性”をより強化するモデルチェンジを実施しました。

外観は、タフでありながら親しみやすいデザインを進化。フロントピラー（窓の柱）の位置と角度を見直すことで室内の広々感をさらに強めるとともに、ワイド感をアップしています。

また前後のデザインも力強さと先進感を融合した形状となりました。

内装は先進的なモノリスデザインを採用。インフォテインメントシステムにはGoogleビルトインを搭載し、先進運転支援機能の強化も図られています。

シートアレンジや後席の乗り心地も向上させたほか、収納などの使い勝手も向上しました。

走りの面では、ピストンのフリクション低減などを図り、従来のマイルドハイブリッドを採用せず現行同等の燃費を実現したほか、トランスミッションの改善でエンジン回転のフィーリングも向上。静粛性も高められています。

さらにドライブモードセレクターも搭載し、路面状況にあわせたモード切替を可能としています。

足回りも改善され、荒れた路面でもスムーズな乗り心地を実現させました。

そんな新型デリカミニのキャラクターをさらに強調する純正アクセサリーとして、2つのカスタマイズアイテム「ワイルドアドベンチャースタイル」と「アクティブトーンスタイル」が設定されます。

ワイルドアドベンチャースタイルは、その名のとおり「冒険心」をくすぐるカスタマイズアイテムです。

アウトドアシーンで映える、タフでワイルドなスタイリングにまとめられました。

もうひとつのアクティブトーンスタイルは、都会にも似合うスタイリッシュなカスタマイズアイテムです。

こちらは街中で映えるアクティブでスポーティなスタイリングを強調したものとなっています。

新型デリカミニの2つの純正カスタム仕様に対し、SNSなどには早くもさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「リアのデリカロゴが格好良い」「イカついけどカワイイ」「普通ここまでカスタムするとちょっとクドい感じが出がちなのに、軽だとなぜか憎めない感じになるから良い」などの好意的な声の数々でした。

また新型デリカミニの全面刷新に対して、「たった2年でフルモデルチェンジ！ 三菱の勢いを感じる！」「初代はレア車になるのか」など、異例の早期フルモデルチェンジに驚き、戸惑う様子のコメントも見られました。