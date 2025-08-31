ＪＡＬが３１日、９月１３日に開幕する陸上の世界選手権（国立競技場）に向けた壮行会を都内で開いた。男子１１０メートル障害の日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）、２００メートル代表の鵜沢飛羽（２２）が登壇し、昨夏のパリ五輪女子やり投げ金メダルの北口榛花（２７）はオンラインで参加。村竹は「昨年のパリ五輪が終わって１年間、東京世界陸上のために、国立で１２秒台を出すために練習をしてきた。それをかなえられるように頑張りたい」と意気込みを語った。

今月の福井ナイトゲームズで、日本記録を更新する１２秒９２を出すなど今季は絶好調。２８日のダイヤモンドリーグファイナルは１４秒３９で最下位に沈んで不安が漂ったが、「スタートして１台目の歩数が合わずに浮いてしまった。特にけがをしたとかではない。世界陸上は無事に臨める」と説明し、自国開催の大舞台へ向けて万全を強調した。

自身の趣味も交えて順位も大胆予想した。先輩の影響などで競馬に興味を持ち始め、今では携帯の待ち受けをドウデュースにするほどの競馬好き。報道陣から世界選手権の１１０メートル障害３連単の予想を問われると「関係者はかけれないですから皆さんで予想してください」とかわしつつ、「もちろん自分は１着固定です」とにやり。メダル候補から自信が漂った。