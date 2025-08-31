３０日に行われたサッカースペイン１部リーグの２試合で教科書に出てきそうなオフサイドが認められずゴールになり、別の試合で３つのゴールが取り消しになる珍事が起きた。

最初はアラベス−アトレチコ・マドリード戦７分の先制点の場面。アウェーのアトレチコがゴールを決めたが、その前のプレーでアトレチコの２選手が相手ＧＫよりも敵ゴールに近く、敵選手一人しか前にいないオフサイドの位置におり、その一人がユリアーノで、いわゆる戻りオフサイドでボールを得た選手がゴールネットを揺さぶっていた。

また、同日行われたレアル・マドリード−マジョルカ戦ではマドリードの３つのゴールが取り消しとなった。前半にフランス代表ＦＷキリアン・エムバペが決めた２度のシュートはその前に微妙なオフサイドにより無効となり、後半１０分にはゴール前の混戦で相手選手のクリアボールを体に当てたあとシュートを決めたトルコ代表ＭＦアルダ・ギュレルのゴールはハンドで認められなかった。

レアル・マドリードのシャビ・アロンソ監督は試合後の記者会見で「我々はＶＡＲの使用方法をより良いものにするのかと同時にどう乱用されるのかを考えなければならない」とビデオ判定のあり方を問う発言をした。