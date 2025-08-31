GENERATIONS、大物芸人ステージ乱入で「Choo Choo TRAIN」ダンス披露 小森隼「18年越しの夢叶ったぞ」【a-nation 2025】
【モデルプレス＝2025/08/31】GENERATIONSが8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演。大物芸人がサプライズで乱入する場面があった。
【写真】GENERATIONS、岡村隆史と「Choo Choo TRAIN」
グループのアパレルブランド「MOE -MOMENT OF EVERGReeN-」のお揃いアイテムを着用し、夏空に響き渡るバンド演奏とともにせり上がるステージ中央から登場した6人は、爽快なサウンドでアクロバティックなダンスブレイクも際立つ『Evergreen 2.0』から、『ALRIGHT！ALRIGHT！』『AGEHA』の激しいビートで会場の熱を高める。灼熱の客席に、片寄涼太は「日の位置も変わって暑いところも変わっていると思うので、油断しないように水分摂って！」とも呼びかけていた。
数原龍友は「暑すぎる夏を涼しくできるように僕が歌詞を書きました」「もしかしたら涙が出るかもしれない。心が暖かくなるようなバラードをお届けします」と曲振りするも、次に披露した『Summer Vacation』は弾けるアップチューンというユーモアたっぷりな展開。続いて『Choo Choo TRAIN』のイントロが流れ出し、ステージ奥からナインティナインの岡村隆史がサプライズ登場すると、大きな歓声が。慌ててボーカル2人が「ちょちょちょ岡村さん何やってるんですか？」と楽曲を止めると、オカザイル（岡村とEXILEのスペシャルユニット）時代の“水色ジャージ”に身を包んだ岡村が「出ていいよって言ったじゃん！」「どうもオカレーションズです！」と自己紹介し、笑いを誘った。
「オカレーションズ1曲やらせていただいてもいいですか？（数原）」「Choo Chooやっちゃってもいいですか？（岡村）」「『Choo Choo 岡村TRAIN』！」と煽り、冒頭のダンスコラボレーションで沸かせると、そのまま岡村の動きをメンバーが真似したり、小森隼が岡村をお姫様抱っこするラストまでフルパフォーマンスを披露。小森は「お母さん見てるー？18年越しの夢叶ったぞ！」とオカザイル当時キッズダンサーを務めていた小森が喜びのあまり叫んでいた。なお、岡村のジャージの袖部分には歴代の企画名と並んで「秘最新作」の文字があり「まだこれは言えません」と匂わせも。今回の詳細な模様は10月8日の「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜23時〜）内で放送されるとも伝えていた。その後も、GENERATIONSは『Y.M.C.A.』『NOW or NEVER』と最後まで夏フェスらしい熱いセットリストで駆け抜けた。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催された。30⽇は、YEJI（初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演し、7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎えた。
2⽇⽬の31⽇はGENERATIONSのほか、久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演するほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務める。（modelpress編集部）
1．Evergreen 2.0
2．ALRIGHT！ALRIGHT！
3．AGEHA
4．Summer Vacation
5．Choo Choo TRAIN
6．Y.M.C.A.
7．NOW or NEVER
◆GENERATIONS、ステージに岡村隆史が乱入
◆「a-nation 2025」2days味スタで開催
◆GENERATIONSセットリスト
