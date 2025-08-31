9Lanaが8月31日に実施されたYouTube Music Weekendにて、新曲「BALALAIKA Acoustic Ver.」のMVを公開した。

「BALALAIKA」は2024年2月にリリースされた2ndシングルで、ラテン調のリズムに縦横無尽な歌声が際立つ9Lanaの代表曲のひとつ。MVは現在500万再生を突破し、日本国内にとどまらずアメリカ・メキシコを中心とした海外でも人気だ。

また、「BALALAIKA Acoustic Ver.」が9月1日に配信リリースされることもあわせてサプライズ発表された。

さらに新曲「九尾」のMVも同イベント内で初公開された。「九尾」はボカロPのwotakuが作詞・作曲を手掛け、怪しげかつ展開感のあるサウンドに和を彷彿させる言葉使いが特徴的で9Lanaの変幻自在な歌声が際立った1曲。こちらは8月20日に配信リリースされている。

九尾は9月10日に発売されるCD 「TURN OVER」にも収録される。CDではレコードサイズの大型パッケージに各楽曲のイメージイラストが付随する予定だ。ぜひ手に取って音と各楽曲のイラストを堪能してほしい。

「TURN OVER」

2025年9月10日(水)発売

形態：完全生産限定盤

仕様：レコードサイズ(12インチ)＋収録楽曲3種アートワーク(3枚)

※ランダムで9Lanaのサイン入り封入

価格：2,300円(税込) 〈収録楽曲〉

M1：TURN OVER

M2：九尾

M3：新曲

M4：TURN OVER -Anime Size- CD購入はコチラ：https://9lana.lnk.to/TURN_OVER ■購入特典

【対象店舗/特典内容】

・アニメイト ・・・ オリジナルL判ブロマイド ※9lana×ツキミヤ絵柄

・ゲーマーズ ・・・ オリジナル缶バッジ（56mm）※9Lana絵柄

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ ※9lana×ツキミヤ絵柄

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトレーディングカード（セブンネットver.） ※9Lana×ツキミヤ絵柄

・楽天ブックス ・・・ オリジナルトレーディングカード(楽天ブックスver.) ※ツキミヤ絵柄

・ネオウィング ・・・ オリジナルトレーディングカード(ネオウィングver.) ※9Lana絵柄 【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

