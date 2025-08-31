乃木坂46田村真佑「好きな声選抜2025」センターに決定 18人の選抜メンバー発表【乃木坂46の「の」】
【モデルプレス＝2025/08/31】文化放送『乃木坂46の「の」』（毎週日曜日午後6時00分〜6時30分）では、8月31日の放送にて「乃木のの 勝手に選抜」の投票結果を発表。「好きな声選抜2025」のセンターに、乃木坂46の4期生・田村真佑が決定した。
【写真】乃木坂46田村真佑、ショーパンで美脚際立つ
8月31日の放送では、番組スタート時から10年以上続くリスナー投票企画「乃木のの 勝手に選抜」の投票結果を発表。第11回目となる今回のテーマは、「好きな声選抜2025」。この日の放送には、番組MCを務める5期生・菅原咲月と、菅原と同期である岡本姫奈、中西アルノの2人がコメンテーターとして出演。「勝手に選抜」史上最多となる総投票数がリスナーから集まり、激戦が繰り広げられた結果、18人の選抜メンバーが決定した。
栄えあるセンターに輝いたのは田村。圧倒的なポイントを獲得し、堂々の1位に選ばれた。過去の放送で「声がかわいい選抜であれば、1位を取る自信がある」と発言し、見事な有言実行を果たした田村。続く1列目の2番（2位）は歌唱力に磨きをかけている中西、1列目の3番（3位）には唯一無二の甘い声が魅力の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）がランクインした。
この結果を受けて、MCの菅原は「皆さん、たくさんの投票ありがとうございました！ジャンルもちゃんと分かれたね！意外とどの結果も納得のメンバーでした」とコメント。さらに「またいつか選抜企画をやりたい！」と意欲を示した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46田村真佑、ショーパンで美脚際立つ
◆田村真佑「好きな声選抜2025」センターに決定
8月31日の放送では、番組スタート時から10年以上続くリスナー投票企画「乃木のの 勝手に選抜」の投票結果を発表。第11回目となる今回のテーマは、「好きな声選抜2025」。この日の放送には、番組MCを務める5期生・菅原咲月と、菅原と同期である岡本姫奈、中西アルノの2人がコメンテーターとして出演。「勝手に選抜」史上最多となる総投票数がリスナーから集まり、激戦が繰り広げられた結果、18人の選抜メンバーが決定した。
この結果を受けて、MCの菅原は「皆さん、たくさんの投票ありがとうございました！ジャンルもちゃんと分かれたね！意外とどの結果も納得のメンバーでした」とコメント。さらに「またいつか選抜企画をやりたい！」と意欲を示した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】