特別感あふれる“ボタン”のデザインがアクセント。「イル ビゾンテ」55周年記念のコレクションは日本限定だよ

IL BISONTE（イル ビゾンテ）から、創業55周年を記念した日本限定コレクション「55th COMBI BUTTON COLLECTION（55th コンビ ボタン コレクション）」が登場。

55周年のお祝いにふさわしい、高見えするボタンのデザインで特別感あふれるアイテムが、多数揃います。

9月1日（月）より、イル ビゾンテ全国ストアと公式オンラインストアにて販売が始まるので、ぜひチェックして。

イル ビゾンテの創業55周年を記念し、日本限定コレクション「55th COMBI BUTTON COLLECTION」が登場します。

“55”を刻印したデザインのボタンが、バイカラーとしてアクセントに。

また、ヴィンテージ加工がほどこされたレザー独特のツヤ感と味のあるシワ感に加え、イル ビゾンテらしいヌメ革の経年変化も楽しめますよ。

アイテムは、ショルダーバッグをはじめ、ウォレットやカードケースなどのスモールレザーグッズがお目見え。

カラーは『SEPIA（セピア）』と『NERO（ネロ）』のほか、このコレクションで日本初登場となる『BOSCO（ボスコ）』の全3色です。

さらに限定カラーとして、あべのハルカスで開催されるポップアップショップ限定の『Testa di Moro（ダークブラウン）』、公式オンラインストア限定の『Midnight Blue（ミッドナイトブルー）』もラインナップ。

ぜひお気に入りのカラーを見つけてみてください。

コレクション唯一のバッグは、使い勝手のいいショルダータイプ



「クロスボディバッグ」（税込5万7200円）は、ふたが大きく開くので収納しやすく、中身も見やすいのがポイント。

日本初登場カラーの『ボスコ』は、オリーブのような色味が特徴です。

コレクションの中で唯一ラインナップしているバッグなので、要チェックですよ。

お財布は豊富な種類で、欲しいものに出合えそう



お札を折らずに収納できる「ロングウォレット」（税込5万8300円）。小銭やカードもたっぷり収納できます。



「ミディアムウォレット」（税込5万600円）は、収納力が欲しいけど、ロングウォレットよりコンパクトに持ち歩きたい…という方におすすめ。



ミニウォレットは小銭入れが小さいものが多く、取り出すのに手こずる方もいるのではないでしょうか。

イル ビゾンテの「ウォレット」（税込3万3000円）なら小銭入れが大きく開くので、出し入れしやすく、硬貨の種類も一目で判別しやすそうです。



がま口タイプが好きな方は、こちらの「ウォレット」（税込4万700円）がおすすめ。



また、手帳型のような「ウォレット」（税込3万5200円）も登場していますよ。



小銭の収納に特化した「コインパース」（税込1万5400円）。

キャッシュレス化が進む中、現金が必要になる場面で持っておくのに便利かも。

カードケースやキーケースも見逃せない！



バイカラーのデザインがおしゃれな「カードケース」（税込2万900円）。

カードの差し込み口がないタイプなので、ある程度の枚数を収納できるのがポイントです。



シンプルな作りの「キーケース」（税込1万4300円）は、ナスカンが付いているため、ベルトループなどに引っかけておけばバッグの中でも鍵が迷子にならず、便利な予感。



キーフックとキーリングが付いた「キーケースウォレット」（税込2万9700円）は、より多くの鍵をひとまとめに収納できますよ。

小銭を入れるスペースもあり、ちょっとした外出ならこれ1つで出かけられます。

飽きのこないデザインで長く使える



シンプルな装いながら、ボタンのデザインがアクセントになった「55th COMBI BUTTON COLLECTION」。

レザーを使い込むほど、味がでる経年変化も楽しめるから、飽きずに長く使えるのがうれしいですよね。

今回紹介した以外にもさまざまなアイテムがあるので、ぜひ店頭やオンラインストアでチェックしてみてはいかがでしょう。

55th COMBI BUTTON COLLECTION 詳細
発売日：9月1日（月）
取扱店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア
取扱内容：全13型（バッグ1型・財布7型・その他スモールレザーグッズ5型）
※店舗によって取扱内容が異なります
※あべのハルカスポップアップショップ限定カラーは、9月10日（水）から16日（火）までの限定販売

